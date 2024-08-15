Военный эксперт Баранец считает, что украинская армия старается уберечь Challenger от уничтожения

По данным «Ростеха», конструкция британских танков Challenger не соответствует условиям современных боев, от ударов беспилотников они сгорают дотла. Однако ранее один из британских телеканалов утверждал, что украинские войска использовали переданные Великобританией танки Challenger 2 в ходе атаки на Курскую область. Военный эксперт Виктор Баранец дал оценку ситуации. Об этом сообщило радио Sputnik.

По его словам, в ходе боевых столкновений в ДНР эти танки горели прекрасно, а теперь они станут успешно гореть на курской земле.

Эксперт добавил, что украинская армия прилагает максимум усилий, чтобы сберечь их. К тому же нельзя исключать, что в боевых отделениях этих танков сидят британцы.

Ранее сообщалось, что рекордное число единиц украинской спецтехники уничтожено за сутки под Курском.