Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Первого главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов заявил, что СВО должна завершиться уже в этом году. Об этом офицер сообщил в разговоре с «Комсомольской правдой».

По словам Алаудинова, он больше чем уверен в том, что противостояние Украины и России закончится до наступления 2025 года. При этом с его же слов, основную часть прогнозов ему удается составить благодаря текстам Священного Писания. Эти мысли спецназовец подкрепил конкретными фактами. Алаудинов считает, что окончанию специальной военной операции поспособствуют несколько факторов. Среди них выборы президента в США, события на Ближнем Востоке, а еще положение Украины, оказавшейся на пороге тяжелых событий. В частности, он отметил что украинский народ будет уже не в силах отправлять мужчин в эту «мясорубку» ради угоды Зеленскому, а СВО закончится на условиях России.

Рассказал командир спецназа «Ахмат» и о событиях в Курской области. По его информации украинцы подготовили для атаки свыше 200 танков, 400 бронированных единиц техники, БТР и БМП, но 70% из перечисленного уже выведено из строя. Также по словам Алаудинова, в настоящее время у украинцев нет и половины от перечисленного выше технического ресурса.

Ранее советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что Киев не намерен останавливать огонь.