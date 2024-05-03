Российские военные разместились на базе ВВС США в Нигере

Американские военные разместили российских инструкторов на базе 101, которая располагается на территории Нигера. Теперь российские и американские военнослужащие базируются на одной и той же территории. Такие данные привели РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны Соединенных Штатов.

Ранее Белый дом завел разговор о выводе своих войск из Нигера. Это связано с изменением политики местных властей в сфере безопасности. Вместо военных из США в страну входят российские военнослужащие. Именно они начнут тренировать местные силы самообороны тактике борьбы с терроризмом. Первые военные ВС РФ прибыли в Нигер 12 апреля, их разместили на базе ВВС США.

«Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад... Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США», - заявили по этому поводу в Пентагоне.

Данная база находится рядом с международным аэропортом столицы Нигера, города Ниамей.

Ранее американские власти заявили, что они заняты разработкой санкций против сотрудничества РФ и Северной Кореи. Они якобы хотят помешать закупкам РФ вооружений в КНДР.