Российские военные сбили истребитель F-16 ВСУ и множество беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили истребитель F-16 ВСУ. Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, помимо вражеского воздушного судна, российские военнослужащие уничтожили восемь управляемых авиационных бомб JDAM, а также семь реактивных снарядов, выпущенных из американской системы залпового огня HIMARS.

Всего, сообщили в Минобороны РФ, с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, ВС России уничтожили 661 вражеский самолет, 283 вертолета, 601 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), более 22,8 тыс. танков и бронемашин, более 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, больше 23,5 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 34 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Истребитель F-16 разработан компанией General Dynamics. В эксплуатацию судно ввели в 1978 году. Самолет находится на вооружении 25 стран, включая Украину, Болгарию, Словакию и Бахрейн.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Екатериновка в ДНР.