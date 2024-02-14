Российские военные сбили украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области

Министерство обороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Работино Запорожской области был сбит украинский военный вертолет Ми-24. Информацию об этом оборонное ведомство опубликовало в среду, 14 февраля.

Отмечается, что воздушное судно было сбито средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, минобороны сообщило, что за сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) были перехвачены семь ракет, которые были выпущены реактивными системами залпового огня (ЗРК) HIMARS и «Ольха».

14 февраля оборонное ведомство также сообщило о том, что российские системы ПВО перехватили семь вражеских беспилотников в небе над Белгородской и Воронежской областями, а также над Черным морем.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью РФ.

Ранее мы сообщали, что власти Воронежа опровергли информацию о том, что сбитый ночью вражеский беспилотник целился по нефтехранилищу, расположенному в регионе.