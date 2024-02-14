Власти Воронежа опровергли информацию о цели сбитого беспилотника

Воронежские власти опровергли информацию о возможной цели сбитого в ночь на 14 февраля вражеского беспилотника, сообщили РИА Новости .

В ночь на среду российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила на территории Воронежской области беспилотник. Позднее губернатор региона Александр Гусев сообщил, что разрушений в результате падения обломков не было.

«Остатки БПЛА были обнаружены вдали от населенных пунктов и каких-либо инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.

Правительство области призвало СМИ не вводить в заблуждение граждан. Отмечалось, что траекторию полета вражеских беспилотников могут определить только военные специалисты.

Канал Mash сообщил, что БПЛА пытался атаковать нефтехранилище «Придонское», расположенное в регионе. Также источник опубликовал видео с моментом ликвидации дрона.

Отмечалось, что к указанному объекту следовал UJ-22 Airborne украинской UKRJET с 3,5 кг взрывчатки. Также источник сообщил, что дрон был запущен с севера Сумской области Украины.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ нанесли удар по полигону ВСУ в Селидово в ДНР. Он также рассказал, во что превратилась территории после удара «Искандерами».