Власти Воронежа опровергли информацию о цели сбитого беспилотника
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Воронежские власти опровергли информацию о возможной цели сбитого в ночь на 14 февраля вражеского беспилотника, сообщили РИА Новости.
В ночь на среду российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила на территории Воронежской области беспилотник. Позднее губернатор региона Александр Гусев сообщил, что разрушений в результате падения обломков не было.
«Остатки БПЛА были обнаружены вдали от населенных пунктов и каких-либо инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.
Правительство области призвало СМИ не вводить в заблуждение граждан. Отмечалось, что траекторию полета вражеских беспилотников могут определить только военные специалисты.
Канал Mash сообщил, что БПЛА пытался атаковать нефтехранилище «Придонское», расположенное в регионе. Также источник опубликовал видео с моментом ликвидации дрона.
Отмечалось, что к указанному объекту следовал UJ-22 Airborne украинской UKRJET с 3,5 кг взрывчатки. Также источник сообщил, что дрон был запущен с севера Сумской области Украины.
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ нанесли удар по полигону ВСУ в Селидово в ДНР. Он также рассказал, во что превратилась территории после удара «Искандерами».