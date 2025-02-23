В результате атаки, осуществлённой российскими вооружёнными силами, был нанесён удар по зданию в Кривом Роге, где располагался штаб украинских военнослужащих и иностранные военные советники. Для атаки был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», сообщает Телеграм —канал «Донбасский партизан».

В момент атаки в здании присутствовали высокопоставленные военные из ВСУ, сотрудники частных военных компаний и инструкторы, отвечающие за подготовку и снабжение войск.

«В результате двух ударов „Искандер-М“ полностью разрушены основные конструкции зданий, возникло обширное возгорание, фиксируется обрушение несущих конструкций», — приводится в публикации.

В результате нападения были убиты командиры ВСУ и иностранные советники. Кроме того, был нанесен внушительный ущерб украинским военным транспортным средствам.

Ранее сообщалось, что бойцы штурмовых отрядов 34-й гвардейской мотострелковой бригады, действующей в горной местности, успешно завершили операцию по освобождению хутора Марьевка в Суджанском районе Курской области.