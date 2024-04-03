Российские военные уничтожили четырех операторов БПЛА

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российским военным удалось уничтожить четырех операторов БПЛА на купянском направлении. Об этом он рассказал РИА Новости .

Эксперт отметил, что военнослужащие ВСУ, управляя дронами, прятались под сгоревшим танком.

«В районе населенного пункта Синьковка украинские боевики, вырыв углубление под своей подбитой бронетехникой, соорудили там пункт управления БПЛА», — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что сгоревший танк ВСУ долго находился на открытой местности, поэтому на него не обращали особого внимания. По словам Марочко, ситуация изменилась после того, как российские военные при помощи современных средств выявили источник излучения радиочастот управления дронами. За танком после этого наблюдали круглосуточно.

По словам военного эксперта, российские военные уничтожили четырех операторов ночью в результате ротационных мероприятий.

В марте РИА Новости сообщили, что российский беспилотник уничтожил станцию Starlink в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее мы сообщали, что украинские военные, попавшие в плен, хотят получить российское гражданство, чтобы воевать в составе ВС РФ/