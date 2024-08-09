Российские военнослужащие уничтожили французского наемника, воевавшего в рядах ВСУ, в результате артиллерийского удара по украинскому танку в Красногоровке. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Он отметил, что французский военный был тяжело ранен. Ему пытались оказать медицинскую помощь, однако от полученных травм иностранный гражданин скончался.

Город Красногоровка расположен в центральной части Донецкой народной республики (ДНР) на реке Лозовой. Бои за установление контроля над этим населенным пунктом идут с апреля 2024 года. На данный момент практически весь город освобожден от украинских военных.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о том, что на Украине в рядах ВСУ служат иностранные наемники. Была информация о гражданах, участвующих в боях против России, из Польши, Израиля, США, Великобритании, Грузии, Франции, Германии.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые в сентябре 2022 года вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью России.

Ранее в Сети появилось видео, на котором боевики ВСУ мародерствуют на захваченных территориях Курской области.