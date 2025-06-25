Отмечается, что боестолкновение между ВС РФ и ВСУ произошло в районе села Юнаковка. Российская армия нанесла мощный удар по украинским позициям, проводившим контратаки.

Так, за минувшие сутки украинские вооруженные формирования совершили две контратаки в направлении села Локня, задействовав около 50 военнослужащих, в основном из 156-й «британской» отдельной механизированной бригады (ОМБР), а также до четырех единиц тяжелой техники.

Российские десантники сумели окружить украинских боевиков, после чего передали координаты для нанесения удара операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По предварительным данным, ВСУ потеряли более 30 бойцов, среди которых — британские наемники. Также с помощью FPV-дронов были уничтожены пункты связи, скрытые в лесополосах, из-за чего вражеские войска потеряли связь с несколькими своими подразделениями.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР.