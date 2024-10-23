Российские военные уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье

Российским военным удалось вычислить местоположение штаба Государственного бюро расследования Украины в Запорожье, после чего по нему был нанесен удар из ракетного комплекса «Искандер». Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Штаб ГБР Украины был засекречен. Он располагался в здании, в котором раньше находилась налоговая инспекция.

В результате атаки было ликвидировано минимум 15 сотрудников ГБР, еще десять получили ранения. Также ВС РФ уничтожили десять служебных машин.

Уничтожение штаба негативно отразится на взаимодействии украинских спецслужб в Запорожье, отметил Рогов. ГБР подчинялось США и координировало в городе действия местных властей и силовых структур, пояснил собеседник издания.

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