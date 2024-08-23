Бойцы «Ахмата» сожгли «натовский» ЗРК за 8 млн евро под Курском дроном за 60 тыс рублей

Бойцы батальона спецназа «Ахмата» в Курской области ликвидировали зенитный ракетный комплекс ВСУ стоимостью в 8 млн евро, написал в своем аккаунте в соцсетях командир воинского подразделения ВС РФ, генерал-майор Апты Алаудинов.

Как пояснил в своем видеообращении в сети генерал, сожженный вражеский ЗРК был отправлен украинским боевикам странами НАТО.

«В интернете ковырялись и смотрели, сколько стоит этот ЗРК. Этот ЗРК мои ребята сожгли. Он стоит 8 млн евро (около 813 млн рублей), а сожгли его мои ребята FPV, которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники», — сказал Алаудинов.

Он также добавил, уничтоженный вражеский ЗРК был уже выведен на позиции для того, чтобы «поймать вертолеты ВС РФ».

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.