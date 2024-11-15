Российские военные уничтожили в Одессе подаренный адмиралом НАТО катер

Российские вооруженные силы нанесли удар по порту Одессы, в результате которого был уничтожен катер CombatBoat 90H, ранее подаренный адмиралом НАТО, сообщил «Московский комсомолец».

Отмечается, что ВС РФ начали наносить массированные удары по Одесской области вечером 14 ноября. На кадрах, распространившихся в социальных сетях видно, что под удар попали склады, на которых хранились боеприпасы и ракеты. Также в течение суток происходили повторные детонации.

По сообщениям российского николаевского подполья, в результате ударов был уничтожен подаренный адмиралом НАТО ВСУ катер CombatBoat 90H.

Как отметило издание Condottiero, десантный катер оказался на вооружении ВСУ после визита командующего ВМС Дании, контр-адмирала Хенрика Рюберга. Катера Украина получила впервые. Кроме того, говорится в сообщении источника, отсутствует информация о дальнейшей судьбе Рюберга, так как он находился в Одесской области в момент ночной атаки со стороны ВС РФ.

«Были показаны четыре катера, которые, согласно сообщениям украинских сетевых источников, были получены Украиной из состава ВМС Швеции с передачей правительствами Швеции и Нидерландов. Сегодня часть из них уничтожена. Часть повреждена», — пишет Condottiero.

По данным канала «Хроники Гераней», который специализируется на мониторинге событий, первые удары российской армии по инфраструктуре Одесской области были осуществлены крылатыми ракетами. Целями стали объекты в порту Ильичевска и в районе Затоки.

Впоследствии с интервалом в 20 минут последовали две волны атаки беспилотников «Герань». Некоторые дроны прошли мимо противника, а четыре из них успешно достигли порта без каких-либо препятствий со стороны систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский срочно потребовал от Запада «критически важной помощи» после удара по Киеву.