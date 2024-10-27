Российские военные ворвались в Селидово на горящем танке
Фото: [pxhere.com]
Российские бойцы ворвались в Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) на горящем танке.
Видео, на котором запечатлен «огненный прорыв» бойцов 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка, опубликовал телеграм-канал Shot.
Российские военные заехали в населенный пункт с южной стороны.
Под контролем Вооруженных сил РФ сейчас находится около 80% Селидово. Ведутся ожесточенные бои за центр города, украинская армия отступила на северо-запад.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ перебросили под Красный Лиман наемников из Германии.