Киев направил на краснолиманское направление отряд наемников, прибывших из Германии. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Как сообщил источник агентства, на краснолиманском направлении начали действовать наемники из Германии. Этот отряд был перемещен недавно, по данным объективного контроля.

Также он отметил, что на данном участке фронта сосредоточено наибольшее количество иностранных военнослужащих в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов рассказывал, что российские военнослужащие ликвидировали говорящих на немецком языке солдат.

Спикер отметил, что командование ВСУ направляет украинских солдат без опыта и квалифицированной подготовки на передовые позиции.