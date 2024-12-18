Российские бойцы зачистили «котел», в который попали украинские солдаты южнее Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

ВС РФ продолжают окружать оккупированный ВСУ Курахово, постепенно ликвидируя на своем пути отдельные группировки украинских войск.

Украинских боевиков уже удалось выбить из восточной, южной и центральной частей города.

В настоящее время ведутся бои в северо-западной части Курахова. По словам Рогова, некоторые украинские бойцы сдаются в плен, тех, кто отказывается это делать, ликвидируют.

Ранее сообщалось о том, что украинские солдаты стреляли по жителям Дзержинска «как в тире».