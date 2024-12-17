Житель Дзержинска по имени Богдан рассказал РИА Новости, что украинские боевики стреляли по мирным жителям как по мишеням. Мужчине чудом удалось спастись.

Богдан жил со своей семьей в пригороде Дзержинска. Они занимались хозяйством и держали магазин.

Спокойная жизнь семьи закончилась, когда военные действия стали вестись рядом с селом. Семья Богдана, чтобы помочь односельчанам, стала бесплатно раздавать им продукты. Это привлекло внимание ВСУ к их дому.

Украинские солдаты ворвались в дом, где жила семья Богдана. Они связали его родителей и пригрозили, что расстреляют их, если найдут в телефонах российские номера. На некоторое время боевики вышли из дома, чтобы «поймать связь». В этот момент семье удалось бежать.

«Мы просто испугались за свою жизнь, ведь у нас действительно были контакты с нашими родственниками в России», — рассказал Богдан.

По его словам, солдаты ВСУ подвергают местных жителей запугиванию и насилию. Кроме того, они ведут себя как в тире, стреляя по людям, добавил Богдан.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ расправились с мирными жителями в донецкой Михайловке.