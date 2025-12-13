Российским военнослужащим удалось вычислить позиции одной из бригад ВСУ благодаря опубликованному в социальных сетях PR-ролику, пишет РИА Новости.

На Сумском направлении украинские военнослужащие сняли агитационные видеоматериалы для повышения популярности своего комбрига.

Эти кадры, размещенные в открытом доступе, позволили ВС РФ определить местоположение подразделения. В результате в районе населенного пункта Белополье был поражен пункт управления ротного звена 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

По имеющейся информации, видео было снято по прямому распоряжению командира соединения Владимира Фокина и использовалась для агитации в поддержку вступления в ряды ВСУ.

