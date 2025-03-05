Вооруженные силы Российской Федерации пересекли границу между Россией и Украиной и вошли в пределы соседней с Белгородской Харьковской области. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».

Согласно предоставленной информации, границу колонны российских воинских подразделений пересекли в Белгородском районе Белгородской области в районе села Нехотеевка. В настоящее время бойцы активно закрепляются на местности, не встречая сопротивления со стороны ВСУ.

В свою очередь, издание «Военное обозрение» предполагает, что одной из целей операции на севере Харьковской области может быть вытеснение противника от границы, что позволит снизить интенсивность обстрелов Белгородской области.

На данный момент Министерство обороны Российской Федерации не предоставило официальных данных о занятии позиций под Харьковом.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.