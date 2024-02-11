Российские военные захватили атаковавший их украинский дрон-камикадзе

Дрон-камикадзе типа FPV потерял управление, что позволило российским военным его захватить. Беспилотник пытался атаковать расчет операторов БПЛА. Об этом РИА Новости рассказал командир расчета группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь».

«Ну у нас были интересные случаи только во время нашей работы… Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там», — сказал военнослужащий.

10 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в регионе ликвидировали 26 украинских дронов.

ВСУ регулярно используют дроны во время боевых действий. Российская армия атакует врага с помощью БПЛА.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали нефтехимические предприятия в Краснодарском крае, Нижегородской и Орловской областях беспилотниками. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили все дроны, но на некоторых объекта остались повреждения.

Ранее мы сообщали, что в Эстонии прошли ежегодные учения войск Северо-Атлантического альянса. По информации портала ERR, они проводились в условиях низких температур.