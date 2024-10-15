Российские военные заняли большую часть Дзержинска в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении больше двух третей территории Дзержинска (в украинской версии — Торецка) в республике. Такими данными он поделился в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Ребята героическими усилиями выбивают противника из многоэтажек, продвигаются», — отметил Пушилин.

Он отметил, что в городе все еще остаются мирные жители. По словам Пушилина, многие из них не хотят покидать свои дома и ждут, пока в Дзержинске станет спокойнее.

В мае 2016 года в рамках так называемое политики декоммунизации Верховная Рада Украины переименовала город Дзержинск в Торецк. Новое название связано с рекой Кривой Торец, на правом берегу которой расположен сам город.

Власти ДНР не признали это переименование. В 2022 году глава республики Пушилин подписал указ о восстановлении административно-территориального деления и наименований населенных пунктов по состоянию на 11 мая 2014 года. В результате на современных картах ДНР этот город по-прежнему называется Дзержинском.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ начали отвод своих войск из Дзержинска.