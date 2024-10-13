ВСУ начали отвод своих подразделений из Дзержинска в ДНР

ВСУ начали частично отводить свои войска из Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что украинские военные испытывают серьезные проблемы. По этой причине они вынуждены бежать. По его словам, ВСУ вновь действуют по ранее примененной практике вывода сил из населенных пунктов малыми группами.

Дзержинск расположен в Бахмутовском районе ДНР. Российские военнослужащие вошли в город в середине августа 2024 года. С этого времени за него продолжаются регулярные бои между ВС РФ и ВСУ.

Как ранее рассказал военный эксперт Денис Попович в эфире радиостанции New Voice, в Дзержинске рухнула линия обороны ВСУ, в результате чего начались уличные бои. Попович подчеркивал, что ситуация в городе похожа на «многослойный пирог», так как в двух противоположных зданиях могут находиться и солдаты ВСУ, и военнослужащие ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Михайловка в ДНР.