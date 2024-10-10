Российские войска нанесли серьезный урон комплексу Patriot ВСУ

Российские войска ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» нанесли серьезный урок зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) Patriot ВСУ, находившемуся в Днепропетровской области. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил немецкий журналист Юлиан Репке.

Российские войска ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» нанесли серьезный урок зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) Patriot ВСУ, находившемуся в Днепропетровской области. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил немецкий журналист Юлиан Репке.

Комментируя это событие, он заявил, что случившееся стало «черным днем для Украины».

Он отмечает, что ВС РФ серьезно повредили центр управления огнем и радиолокационный блок одного из пяти-шести имеющихся у Украины ЗРК Patriot.

До этого Министерство обороны России в своем телеграм-канале опубликовало видео, на кадрах которого можно наблюдать поражение ЗРК Patriot ракетой комплекса «Искандер-М». Один комплекс удалось полностью уничтожить, а второй был поврежден.

Ранее сообщалось о том, что ВС России ударили «Искандером» по ротно-тактической группе ВСУ в Сумской области.