Вооруженные силы РФ нанесли удары по аэродромам и энергетическим объектам Украины. Информация об этом опубликована в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Для нанесения ударов использовались оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. В результате российский бойцам удалось поразить объекты инфраструктуры военных аэродромов, объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины.

Украинская армия потеряла 1510 военных.

Ранее сообщалось о том, что министр обороны РФ отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе.