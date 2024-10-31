Российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, группировка войск «Север» успешно отразила попытку прорыва границы в районе населенного пункта Новый Путь Курской области. В ходе операции российских военнослужащих были отражены четыре контратаки противника в направлениях Дарьино, Новоивановка и Плехово.

В результате наступательных действий противник понес серьезные потери. Удар был нанесен по формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой бригады, а также десантно-штурмовым бригадам и бригадам территориальной обороны ВСУ.

По данным военных источников, уничтожены 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. Потери украинской армии ВСУ составили до 30 человек убитыми и ранеными.

ВСУ прорвались через российскую границу в Курской области 6 августа 2024 года. В ходе этой операции украинские войска захватили несколько десятков населенных пунктов, в том числе город Суджу.

Среди возможных целей этой операции эксперты и журналисты называют отвлечение российских вооруженных сил с востока Украины, а также захват российских территорий. ВС РФ продолжают выбивать врага с российской территории, о чем свидетельствуют успехи армии на поле боя.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин предсказал крах украинской армии в Курской области.