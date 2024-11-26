Министерство обороны РФ объявило о взятии под контроль населенного пункта Копанки, расположенного в Харьковской области. Об этом оборонное ведомство проинформировало во вторник, 26 ноября.

Отмечается, что операции по освобождению осуществлялись подразделениями группировки войск «Запад», которые провели решительные действия на указанной территории против ВСУ.

Кроме того, добавили в Минобороны РФ, ВС РФ поразили пункты управления беспилотников ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС.

Также в ведомстве добавили, что в течение суток зафиксировано пять обстрелов и три атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ, в том числе в районе Энергодара и на территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

ВС РФ смогли уничтожить и подавить три беспилотника вблизи Запорожской АЭС. После провокации со стороны ВСУ у станции никто не пострадал, однако одно здание получило незначительные повреждения.

ВС РФ активно продвигаются на донецком и харьковском направлении. Каждую неделю Минобороны России информирует о значительных успехах на этих направлениях, а также сообщает о взятии под контроль важных населенных пунктов, которые позволяют российским военнослужащим двигаться дальше.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями являются денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых стали частью РФ в результате референдумов.

Ранее SHOT сообщил, что ВСУ впервые пытались ударить по Курской области американским беспилотником Switchblade 600.