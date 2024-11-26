SHOT: ВСУ впервые пытались ударить по Курской области американским беспилотником Switchblade 600

Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать Курскую область с помощью американского беспилотника Switchblade 600, однако российские солдаты сбили его с помощью обычного ружья, сообщил SHOT.

Вчера, 25 ноября, около полудня российские военные заметили вражеский дрон над Рыльским районом Курской области и уничтожили его успешным выстрелом.

После анализа обломков стало известно, что это действительно был Switchblade 600 — тактический боеприпас, созданный компанией AeroVironment из США. В качестве боеголовки использовалась боевое оснащение от американской противотанковой ракеты FGM-148 Javelin.

Эти дроны запускают из транспортно-пускового контейнера, который напоминает миномет. Оператор управляет полетом БПЛА на расстоянии нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что системы ПВО за ночь уничтожили 39 украинских БПЛА над территорией России.