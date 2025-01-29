Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Новоелизаветовка, расположенный в ДНР. Об этом в среду, 29 января, сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, добиться успеха удалось благодаря оперативной работе группировки войск «Центр» ВС РФ.

Кроме того, в ежедневной сводке Министерства обороны уточняется, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 165 украинских БПЛА. Российская армия сумела поразить украинские аэродромы, цеха производства, склады хранения и мест сборки беспилотников и безэкипажных катеров на территории Украины.

Также Минобороны уточнило, что потери ВСУ составили около 1 тыс. человек на различных направлениях в зонах работы подразделений «Днепр», «Юг», «Север», «Центр».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали 104 дрона ВСУ над регионами РФ.