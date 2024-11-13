Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Ровнополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ведомство сообщило в среду, 13 ноября.

Кроме того, говорится в сообщении, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Таким образом, ВСУ за сутки лишились до 500 человек личного состава.

По данным оборонного ведомства, подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ улучшили положение по переднему краю, в результате чего ВСУ лишились до 720 военнослужащих и двух танков.

Российская армия продолжает активное продвижение на донецком и харьковском направлениях, освобождая населенные пункты в ДНР и Харьковской области. Известно, что на прошлой неделе ВС РФ взяли под контроль в этих регионах шесть населенных пунктов.

11 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Колесниковка в Харьковской области.