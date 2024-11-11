Российские военные силы в группировке «Запад» освободили Колесниковку в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, за сутки ВСУ понесли потери до 530 военнослужащих.

Кроме этого, российские войска нанесли ущерб как личному составу, так и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок, Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в Донецкой Народной Республике.

Согласно отчетам, украинская сторона утратила до 530 бойцов, одну боевую машину пехоты, шесть автомобилей и несколько артиллерийских систем, включая три 155-мм самоходные установки Krab польского производства и одну британскую установку Braveheart, а также орудия Д-20 и Д-30.

Также ликвидированы станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и два склада с боеприпасами.

В зоне группировки «Центр» со стороны ВСУ потери составили до 505 человек, один танк и две американские бронемашины. Группа «Восток» уничтожила до 145 бойцов. Российские ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и 39 украинских БПЛА.

Группа «Север» поразила до 95 военнослужащих ВСУ, а в зоне ответственности группы «Юг» также зафиксированы потери ВСУ вплоть до 540 человек. Группа «Днепр» ликвидировала до 65 бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили взвод РДК* в Курской области, за которым несколько часов следил дрон-разведчик.

*запрещенная в России террористическая организация.