Российские военные взяли в клещи Красноармейск в ДНР (украинское название — Покровск). Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий.

Он отметил, что этот маневр значительно усложняет положение ВСУ. В результате этой операции были перерезаны ключевые транспортные коммуникации украинской армии, что создает дополнительные трудности для поддержки и снабжения украинских подразделений.

«Мы сейчас взяли уже в клещи Красноармейск, перерезаем транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания, ГСМ-подразделениям, которые находятся в Красноармейске», — сказал Водолацкий.

Военные источники сообщают, что российские вооруженные силы применяют новую тактику, направленную на минимизацию потерь среди своих солдат. Отмечается, что это изменение в подходах может сигнализировать о перераспределении ресурсов и усилении позиций в регионе.

Ранее ТАСС сообщил, ВСУ лишились крупной группировки около Красноармейска. По данным источников, существенная часть украинской группировки была уничтожена в ходе боев.

ВС РФ активно продвигаются на этом направлении, продолжая освобождать новые населенные пункты рядом с Красноармейском. 1 февраля Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России освободили Крымское в ДНР.