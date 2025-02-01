В ведомстве уточнили, что освобождение населенного пункта — результат успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр». Противнику был нанесен ущерб. В частности, потери личного состава достигли около 570 военнослужащих. Кроме того, ликвидирован танк «Leopard». Техника произведена в ФРГ. Военнослужащим РФ также удалось уничтожить четыре боевые бронированные автомобиля, три орудия полевой артиллерии и девять пикапов.

«Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что российские военнослужащие работают на всех направлениях зоны спецоперации. Бойцам удается улучшать позиции, ликвидировать оружие и технику противника, устранят личный состав. Работа ведется и за пределами границ СВО. Так, ночью были поражены стратегические объекты, расположенные на Украине. В частности, ущерб удалось нанести газо-энергетической инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что на Западе обеспокоены скорым освобождением Красноармейска.