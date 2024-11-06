В ходе масштабной операции российские военные успешно захватили 23 опорных пункта украинских сил на Купянском направлении, сообщил SHOT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По информации источника, такие задачи достигнуты в результате тщательно спланированной ловушки, в которую попали ВСУ на указанном направлении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что украинские войска предприняли попытку атаки в районе сел Петропавловка и Голубовка, однако их намерения были раскрыты разведкой российских сил.

ВС РФ ответили на попытку ВСУ атаками артиллерии и штурмовой авиации, включая самолеты Су-34. Российские военнослужащие значительный урон украинской пехоте и технике. Авиабомбы ФАБ-500 поразили не только личный состав, но и полевой склад боеприпасов ВСУ.

Российские штурмовики в ходе последующих боевых действий заняли опорные пункты, эффективно продвигаясь по окопной сетке противника и проводя их зачистку. В результате операции российские войска значительно приблизились к Купянску, расстояние до которого сократилось до 1,5 км.

Кроме того, SHOT сообщил об ударе по ракетным цехам и аэродромам ВСУ. Одна из атак была направлена на территорию завода «Мотор Сич» в Запорожье.

Ранее заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска.