Российские войска закрепили контроль сразу в двух населенных пунктах в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — селе Водолаги и Новополе. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Населенные пункты находятся недалеко от границы с Курской областью.

Село Водолаги расположено в Сумской области Украины недалеко от Веселовки — населенного пункта, о взятии которого российскими войсками стало известно в конце марта.

Несколько месяцев назад власти Сумской области объявили обязательную эвакуацию населения в Водолагах. Известно, что по состоянию на 2011 год там проживали 152 человека.

Новополь располагается в Волновахском районе ДНР, к югу от населенного пункта Привольное, контроль над которым российские военные обеспечили в начале весны.

Минобороны РФ неоднократно сообщало о взятии под контроль населенных пунктов в Сумской области, которые находятся в непосредственной близости к Курской области.

В мае президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость создания буферной зоны между Украиной и Россией для обеспечения безопасности российских граждан.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате атаки ВСУ на регион пострадали четверо несовершеннолетних.