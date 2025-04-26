Посол России в Вене Дмитрий Любинский сообщил РИА Новости, что австрийские власти не пригласили российских дипломатов на мероприятия, посвященные освобождению страны от нацизма.

При этом, по его словам, проведению РФ собственных акций ко Дню Великой Победы препятствовать в Австрии не будут.

«Австрийские федеральные власти продолжают свою ущербную практику, полностью отказавшись от приглашения представителей посольства на любого рода официальные и даже полуофициальные мероприятия, в том числе посвященные освобождению Австрии от нацизма», — прокомментировал ситуацию дипломат.

В качестве примера он упомянул запланированную на 27 апреля церемонию в Хофбурге, посвященную 80-летию провозглашения Австрийской Республики.

Представитель российской дипломатической миссии отметил, что без участия России как правопреемницы Советского Союза это мероприятие выглядит совершенно абсурдно.

Формирование временного правительства во главе с канцлером Карлом Реннером, которое произошло спустя две недели после героического освобождения Вены частями Красной Армии 13 апреля 1945 года, стало возможным только благодаря согласию и непосредственной роли советского военного командования.

Ранее власти немецкой федеральной земли Бранденбург пригрозили выдворить российского посла в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной победе над нацистской Германией.