В ФРГ могут выдворить посла России с мероприятий к 80-летию Победы

Возможность выдворения российского посла в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной победе над нацистской Германией, обсуждается властями немецкой федеральной земли Бранденбург, сообщает издание Bild.

Поводом стали заявления представителей местных властей, которые намерены пресекать участие дипломатов РФ в подобных мероприятиях.

Директор Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль заявил, что правила безопасности будут усиленно соблюдаться в сотрудничестве с правоохранительными органами, если посол появится на церемонии к 80-летию Победы.

«Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах», — пояснил он изданию.

Комментарий Дреколля был интерпретирован как угроза физического удаления посла с церемонии.

Ранее вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами.