Российских паралимпийцев допустили к участию в Паралимпиаде в Париже

Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил российских спортсменов к участию в паралимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом говорится в заявлении организации 29 сентября.

В этот день Генассамблея IPC также проголосовала на приостановку членства паралимпийского комитета России в комитете.

«Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париж», – говорится в сообщении организации.

IPC отстранил паралимпийцев из России и Белоруссии от участия в международных турнирах, в том числе в Паралимпиаде-2022 в марте прошлого года на фоне начала РФ спецоперации на Украине.

Летние Паралимпийские игры-2024 будут проходить с 28 августа по 8 сентября в Париже. В турнире примут участие около 4400 спортсменов из 182 государств.

Ранее стало известно, что исполком УЕФА разрешил юношеским сборным России участвовать в международных турнирах под эгидой федерации в нейтральном статусе. Из-за этого некоторые страны отказались отправлять свои сборные на совместные с РФ турниры.