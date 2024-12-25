Российский беспилотник атаковал из засады машину ВСУ

Он опубликован видео, на котором российский беспилотник, управляемый через оптоволоконный кабель, поднимается в воздух лишь тогда, когда рядом проезжает бронетранспортер противника. Таким образом, для украинских боевиков БПЛА остается незамеченным.

Броневик убыл успешно поражен. По словам эксперта, данный прием российские военнослужащие стали применять на части отрезков линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 24 декабря над территорией России силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре вражеских беспилотника: три БПЛА ликвидировали в Ростовской области, еще один — в Воронежской.