Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских БПЛА над Россией

Над территорией России за ночь на 24 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что три БПЛА ликвидировали в Ростовской области, еще один — в Воронежской.

Ночью 24 декабря сообщалось, что возле военного аэродрома «Миллерово» под Ростовом-на-Дону после атаки ВСУ начался пожар. По предварительной информации, огонь охватил лесопосадку за территорией военной аэродрома.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российскую территорию с помощью беспилотников. Минобороны ежедневно сообщает о пресечении таких попыток благодаря работе систем ПВО.

21 декабря атаке БПЛА подверглась Казань. Дроны врезались в многоквартирные дома в городе, из-за чего возник пожар. Как позже сообщили в оборонном ведомстве, ВСУ атаковали Казань «тремя волнами» с разных направлений.