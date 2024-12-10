Российский беспилотник залетел в форточку к пулеметчику ВСУ в Курахово

Об этом со ссылкой на оператора дрона Южной группировки войск с позывным «Печорин» сообщает РИА Новости.

Оператору российского беспилотника «Молния-2» удалось попасть в форточку и прекратить пулеметный огонь, который вел украинский пулеметчик, занявший позицию в многоэтажном доме в центре Курахово.

Уничтожение позиции украинского пулеметчика открыло дорогу в город для российских бойцов.

Кроме того, беспилотник доставил на позицию два боезаряда КЗ-6.

Курахово – крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Он имеет важное оперативное значение, но пока находится под контролем украинских боевиков.

Взятие Курахово позволит российским военным продвигаться к западной границе ДНР.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР.