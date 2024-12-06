Подразделения российских войск «Центр» освободили населенные пункты Петровка и Пустынка в Донецкой Народной Республике, как сообщили в еженедельном отчете Министерства обороны России.

Кроме того, силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Сухие Ялы, расположенный также в ДНР. Потери украинской стороны за неделю в зоне специальной операции превысили 13 тыс. военнослужащих. Вооруженные силы Украины понесли за неделю убытки в количестве до 2210 бойцов из-за действий войск «Север».

Российские войска провели шесть групповых атак с использованием высокоточного оружия и беспилотников, нанеся удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и местам размещения ВСУ. Общие потери украинских войск в зоне действия группировки «Центр» составили более 3600 человек.

Системы ПВО России за неделю уничтожили управляемую ракету «Нептун» и 441 украинский беспилотник. Морская авиация Черноморского флота поразила восемь безэкипажных катеров ВСУ.

Также группировка войск «Запад» нанесла удары по более чем 3565 военнослужащим ВСУ и отразила 64 контратаки. Потери от действий «Днепра» составили 435 бойцов и шесть арсеналов с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что на протяжении прошедшей ночи на 6 декабря противовоздушная оборона РФ нейтрализовала 33 дрона ВСУ.