Российский военнослужащий встретил украинскую семью — мать, отца и 12-летнюю дочь. Это произошло при зачистке пятиэтажного здания в Курахово от украинских боевиков. Семья пряталась от ВСУ.

12-летняя девочка, прятавшаяся от украинских военных, рассказала командиру штурмовой группы с позывным «Нифер», что очень ждала, когда придет российская армия.

В интервью РИА Новости боец рассказал, что девочка даже сделала ему браслетик на память. Сам «Нифер» пожарил ей перстень, который она потом повесила на шею.

Украинской семье приходилось скрываться в разных точках. Она с нетерпением ждала прихода российской армии для эвакуации.

Ранее сообщалось о том, что российский беспилотник залетел в форточку к пулеметчику ВСУ в Курахово.