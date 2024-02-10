Российский дипломат Логвинов: Еврокомиссия с тревогой ожидает выборов в США
Фото: [freepik.com]
Руководство Евросоюза с огромным опасением относится к возможным результатам выборов в Соединенных Штатах, поскольку именно они определят европейскую политику. Так считает Кирилл Логвинов, исполняющий обязанности постоянного представителя РФ в Брюсселе. Его слова привело РИА Новости.
Он указал, что даже выборы в Европе не настолько волнуют местную элиту. Простые граждане не в состоянии повлиять на процесс назначения глав Евросовета и Еврокомиссии.
«Томительное ожидание европейских выборов не идет в сравнение с тревожным предвкушением исхода избирательного процесса в США, от результатов которого действительно будет многое зависеть», - указал Логвинов.
Именно от того, кто станет президентом Соединенных Штатов, зависит американская политика. Она же направляет и европейский внешнеполитический курс.
Ранее один из европейских политиков назвал настоящего виновника кризиса в ЕС. По мнению главы МИД Венгрии Сийярто, им выступает либеральная идеология, которая превратилась в настоящий диктат, нетерпимый к любому мнению, кроме собственного.