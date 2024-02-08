Венгерский министр Сийярто назвал настоящих виновников кризиса в Европе

Кризис настиг Европу потому, что в ней царит либеральная идеология, нетерпимая к какому-либо иному мнению, помимо господствующего. Так считает руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Его слова привело РИА Новости. По его убеждению, либеральный мейнстрим создает определенную гегемонию мнений. Он выставляет себя единственным верным вариантом демократии, называя врагом любого, кто с ним не согласен. Такое заявление Сийярто сделал во время выступления в Нью-Йорке перед членами клуба молодых республиканцев.

«Если ты не готов объединиться с ними и отстаивать либеральные ценности и подходы, то ты против демократии, диктатор, автократ», - указал он.

Министр добавил, что либеральная идеология делает невозможной любую рациональную дискуссию, поскольку заявляет о неуважении ко всем другим мнениям. При этом СМИ на территории Евросоюза практически полностью поддерживают либерализм, подавая ситуацию совершенно однобоко.

Ранее Сийярто обратился сразу ко всем странам в мире и призвал их прекратить поставлять оружие Киеву. По его мнению, это способно остановить украинский конфликт. Чем больше вооружений получают украинцы, тем дольше длятся боевые действия, и тем большее число людей гибнет.