Раскрыты подробности об убийстве пропавшей студентки в Крыму

Тело 17-летней студентки Эльвины, пропавшей в Крыму 4 января, было обнаружено спустя почти неделю интенсивных поисков. По информации, полученной aif.ru от местных жителей, девушка стала жертвой жестокого убийства.

Собеседники издания предполагают, что преступление совершил молодой человек, с которым Эльвина отправилась на свидание, познакомившись с ним через популярное среди молодежи приложение. Официального подтверждения этой версии от следственных органов пока не поступало.

По данным источника, в день исчезновения девушка сообщила родным, что едет к отцу в соседнее село, однако на самом деле направилась на встречу с 21-летним Дмитрием. Тело было обнаружено в канаве, причем, по словам местных жителей, место имело следы огня, что могло быть попыткой преступника замести следы. Родственники, не дождавшись Эльвины, самостоятельно организовали поиски с привлечением волонтеров.

Эксперты по кибербезопасности и правоохранители настоятельно советуют при первой личной встрече с интернет-знакомым выбирать исключительно людные публичные места — крупные торговые центры, кафе в центре города. Крайне важно поставить в известность о месте и времени встречи кого-то из близких друзей или родственников, а также делиться с ними геолокацией в режиме реального времени. Стоит избегать поездок на личном автомобиле нового знакомого в малолюдные или неизвестные районы.

Любые тревожные сигналы — агрессивное поведение, давление или попытки изменить оговоренные заранее планы — должны стать поводом для немедленного прекращения общения.

Ранее сообщалось, что в Таиланде российский турист откупился от тюрьмы после смертельного ДТП.