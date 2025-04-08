Небензя сделал грозное предупреждение ВСУ и западным инструкторам

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что скопления украинской армии, а также офицеров и инструкторов с Запада могут стать законной целью ВС России. Об этом пишет ТАСС.

Заявление Небензя сделал на заседании СБ ООН по украинской тематике. Он напомнил о данных МО РФ, согласно которым противник потерял почти 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также многочисленную технику. Речь шла об ударе по месту проведения совещания командиров и офицеров Запада.

«В этом контексте хотели бы напомнить, что мы неоднократно предупреждали о том, что скопления военнослужащих, а также направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются законной целью для российской армии», — высказался Небензя.

Он подчеркнул, что удар случился из-за неисправной системы ПВО Украины. Выпущенная на перехват ракета ВСУ послужила причиной гибели гражданского населения в Кривом Роге.

Ранее Владимир Рогов сообщал, что российские войска нанесли удар по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.