Российский доброволец из Литвы погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщается в соцсетях «Sputnik-Латвия».

О смерти 45-летнего Виталия сообщила его сестра. Она рассказала, что мужчина проживал в литовском Титувенайе. Женщина заявила, что вся их семья по отцовской линии является русской.

«Виталий очень любил своих родных, свою семью, и, по моей последней информации, Виталий в июне поехал в гости к родственникам, а в сентябре ушел на войну», — сказала сестра добровольца.

Она также отметила, что Виталий родился и проживал в Литве, но был не согласен с позицией власти по отношении к России. Он поддержал начало спецоперации и президента страны Владимира Путина.

В декабре 2023 года российский лидер рассказал, сколько добровольцев приняли речение заключить контракт с Министерством обороны РФ. По его словам, на конец 2023 года в зону СВО отправились 244 тысяч человек. Еще 242 тысячи добровольцев ожидали туда своей отправки.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ.

Ранее боец спецназа «Ахмат» рассказал, что в рядах ВСУ появился женская рота, которая преимущественно состоит из женщин-добровольцев.