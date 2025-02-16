Российский экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и личный состав Вооруженных сил Украины в Курской области.

Таким образом, российские военные успешно выполнили задачу по поддержке наземной группировке войск в приграничном районе, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Члены экипажа нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, которые скрывались в лесу. Все огневые позиции были уничтожены.

Экипаж Ка-52М вернулся на аэродром вылета, отметили в ведомстве.

Ранее Подоляка сообщил, что ВС РФ начали штурм Константинополя и Улаклов.