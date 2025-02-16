Российский экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и украинских боевиков в Курской области
Российские военные уничтожили огневые позиции ВСУ в Курской области
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Российский экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и личный состав Вооруженных сил Украины в Курской области.
Таким образом, российские военные успешно выполнили задачу по поддержке наземной группировке войск в приграничном районе, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Члены экипажа нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, которые скрывались в лесу. Все огневые позиции были уничтожены.
Экипаж Ка-52М вернулся на аэродром вылета, отметили в ведомстве.
Ранее Подоляка сообщил, что ВС РФ начали штурм Константинополя и Улаклов.