Подоляка сообщил, что ВС РФ начали штурм Константинополя и Улаклов

Военкоры с мест сообщают, что ВС РФ начали штурм населенных пунктов Улаклы и Константинополь в Донецкой народной республике на Днепропетровском направлении.

Украинские каналы это также подтверждают, отмечая, что армия России имеет успех.

О начавшемся штурме пишет в своем Телеграм-канале со ссылкой на источники и российский военный эксперт Юрий Подоляка.

«По данным украинских мониторинговых каналов с утра пошла общая наша атака на Улаклы и Константинополь… Противник сообщает, что у нас есть успехи. Но надо там еще закрепиться», — приводится в публикации.

Информации от Минобороны, подтверждающей происходящее на данном направлении, пока не поступало.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что российские подразделения уже входят в пределы Днепропетровской области. Разведгруппы регулярно проникают в этот регион по мере необходимости. По его утверждению, ситуация на фронте для украинских войск становится все более сложной на двух участках: в районе Покровска и возле Часова Яра.