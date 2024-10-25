Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными в украинском конфликте

Путин обсудил с Эрдоганом не только темы, касающиеся СВО. Также лидеры двух стран затронули вопросы восстановления зернового коридора. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на турецкое агентство.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с Владимиром Путиным в Казани, в ходе которых обсуждались важные темы, касающиеся восстановления зернового коридора, вопросов обмена пленными и разминирования Черного моря.

Эрдоган выразил надежду на дипломатическое разрешение проблемы обмена пленными и подчеркнул необходимость скорейшего старта переговоров о мире между Россией и Украиной. Он стремится к достижению положительного результата для обеих сторон.

Ранее Путин заявил, что Украина потеряла управление войсками в российском регионе.